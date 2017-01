（修正）俄罗斯官员收到的特殊新年礼物：一本普京语录

(调整标题措辞)

路透莫斯科12月28日(记者 Andrew Osborn) - 俄罗斯总统普京的一些豪言壮语被其支持者收录成书,其中1,000本限量版新书被赠送给克里姆林宫,并作为新年假期礼物发给政府官员和政治人物。

该书名为“正在改变世界的那些话”(The Words that are changing the World),普粉们借以表达对其心目中这位现代俄罗斯救世主的崇拜之情,而包括从香水到伏特加在内的普京主题商品组合也再添新品。

“我们曾注意到普京说的所有话都造成了不同程度的影响,”该书作者Anton Volodin在声明中称。亲克里姆林宫的Network集团出版了这本400页的书。

“在书中,我们追溯他的话语并确认了这一想法。”

在该书收集的语录中,普京曾威胁在“厕所里”将车臣非法武装“淹死”,主张克里米亚历来都是现在也是俄罗斯“不可分割的”一部分,在拒绝拉脱维亚政府时称里加当局从只能盼着从莫斯科收到“死驴耳朵”,在俄语里指一无所获。

此外,书中还有些凸显普京爱国主义思想的话。

“对我来说,俄罗斯是我们生命的全部,” 其中一个条目写道。其他还有些谈话是对西方民主和同性婚姻的批评。

历史学者Nikolai Svanidze称,这本新书让他想起了中国上世界六十年代出版的毛主席语录“红宝书”。

Network集团过去曾受到政府的慷慨补助。新书1月将在俄罗斯的书店上架,售价800卢布(11.12美元)。

俄罗斯RBK通讯社援引具名官员的说法称,他们收到了这一新年礼物,普京的一位高级幕僚告诉他们这本书应当出现在他们的书桌上。报导援引这位幕僚的说法称,这本书有助于他们理解俄罗斯当局对国内外政策的决定。

普京的发言人帕斯科夫有意撇清克里姆林宫与这本新书的关系。他表示,他尚未看到过这本书,称其不太可能是克里姆林宫的提议,但可能是由普京的行政办公室的另一机构准备的。(完)