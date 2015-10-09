分析：“沙皇普京”的地位真那么巩固吗？

路透巴黎10月8日（记者 Guy Faulconbridge/Stephen Grey） - 普京本周迎来63岁生日，继续上演了展示运动能力的传统，同时俄罗斯宣布其军舰对叙利亚境内的“伊斯兰国”进行导弹打击。

普京的自信和他对权力的掌控似乎达到了最高点。过去两年里，他在克里米亚、乌克兰东部和叙利亚与西方国家角力时棋高一着。西方国家对俄罗斯的制裁似乎没能削弱普京的雄心壮志。

但普京一些失宠的前盟友们却刻画出了不同的一幕：普京的领导人地位可能远没有那么稳固。

“普京被他幕后班底所绑架，”曾将普京视为亲密家庭朋友的谢尔盖?普加乔夫（Sergei Pugachev）在巴黎对路透称。

普加乔夫与俄罗斯政府间有着广为人知的敌意。他说自己涉足造船、煤炭和房地产行业的150亿美元商业帝国被克里姆林宫的对手们没收。他正起诉俄罗斯政府索赔120亿美元。俄罗斯也在追捕普加乔夫，罪名为贪污和挪用资产，普加乔夫对这些罪名予以否认。

由于克里姆林宫的保密性，无法确认普加乔夫说法的真实性。但路透采访的其他俄罗斯商人和外交官给出了类似的话说，虽然并不全面。

普加乔夫的说法可能提供对普京权力王国罕见的第一手描述，也为困扰寡头财阀、西方政府甚至普京顾问团队的一个问题给出些许蛛丝马迹，即：普京还会独掌俄罗斯大权多久？

普加乔夫认为，普京对其个人安危的看法、寻找一位继承者以及围绕前苏联庞大利益的集团博弈是（未来事态发展的）关键。

“在他找到确保自己安全的道路前，他将继续执政，”普加乔夫说道。

“他不再信任自己最密切的圈子，如果我是普京，我也不会信任他们：他们当着普京的面和在他背后所讲的话是完全不一样的。”

当被问及普加乔夫的评论时，普京的发言人Dmitry Peskov表示：“我们认为这是一名被通缉公民所说的话。”

普京在1999年12月31日被叶利钦任命为代总统后，被冠以沙皇、改革家、神秘政客和俄罗斯最富有男性等形象。

普加乔夫称普京是一名缺乏安全感的领导人的说法，与米哈伊尔·霍多尔科夫斯基观点类似。霍多尔科夫斯基曾是俄罗斯首富，他在2003年被捕，随后他的YUKOS商业帝国被摧毁，主要的生产部门被Gazprom和Rosneft接管。

“无论克里姆林宫的公共关系机器和宣传怎么说，普京都不是个超人，”霍多尔科夫斯基2月在伦敦表示。他在2013年被释放，之前在俄罗斯监狱中度过了10年。

“俄罗斯商业和执政精英对普京的政治道路越发紧张，那些忠于普京的人也一样。很明显，普京的秋天已经来了。”

（完）