独联体国家同意建立联合部队 应对可能发生的边境危机

路透哈萨克斯坦BURABAI 10月16日 - 独立国家联合体（“独联体”）各国领导人周五在俄罗斯总统普京的主导下同意建立一支联合部队，以应对阿富汗局势日趋不稳可能导致的边境危机。

此举或意味着，作为联合武装力量的一部分，俄罗斯军队将被部署到阿富汗边境。美国主导的联军正逐步从阿富汗撤出，届时或出现权力真空。

若俄罗斯军队参与该计划，这或是普京继军事介入叙利亚之后的又一个军事强势证明。克里姆林宫称，俄罗斯希望阻止伊斯兰武装分子的蔓延，但西方政府也视此举为俄罗斯意图重新确立自己全球大国的地位。

独联体各国领导人在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳附近的Burabai度假区举行了会议。

他们就创立“独联体成员国边境（武装力量）和其他机构的联合体，以解决外部边境的危机情境”达成了一致。

目前未有关于该联合部队的构成或者将于何处部署的细节。（完）