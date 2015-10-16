独联体国家同意建立联合部队 应对可能发生的边境危机

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透哈萨克斯坦BURABAI 10月16日 - 独立国家联合体（“独联体”）各国领导人周五在俄罗斯总统普京的主导下同意建立一支联合部队，以应对阿富汗局势日趋不稳可能导致的边境危机。
此举或意味着，作为联合武装力量的一部分，俄罗斯军队将被部署到阿富汗边境。美国主导的联军正逐步从阿富汗撤出，届时或出现权力真空。
若俄罗斯军队参与该计划，这或是普京继军事介入叙利亚之后的又一个军事强势证明。克里姆林宫称，俄罗斯希望阻止伊斯兰武装分子的蔓延，但西方政府也视此举为俄罗斯意图重新确立自己全球大国的地位。
独联体各国领导人在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳附近的Burabai度假区举行了会议。
他们就创立“独联体成员国边境（武装力量）和其他机构的联合体，以解决外部边境的危机情境”达成了一致。
目前未有关于该联合部队的构成或者将于何处部署的细节。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。