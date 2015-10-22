叙利亚空袭行动推升普京支持率至纪录新高--VTsIOM

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科10月22日 - 俄罗斯官方民调机构全俄民意研究中心（VTsIOM）周四称，俄罗斯总统普京的支持率达到近90%的纪录高点，因其决定对在叙利亚的“伊斯兰国”武装实施空袭。
VTsIOM称，普京10月的支持率达89.9%，高于6月创下的此前纪录高点89.1%。VTsIOM 2012年1月的调查显示，普京当时的支持率为58.8%。
“俄罗斯总统如此高的支持率首先是与在叙利亚的事件有关，与俄罗斯空袭那里的恐怖主义据点有关，”VTsIOM在声明中表示。
俄罗斯空军称，自9月30日起，俄空军已对在叙利亚的逾690个目标出动700多架次飞机。俄罗斯官媒对空袭行动进行了详尽报导。
空袭前的民调显示，俄罗斯人非常警惕俄罗斯介入中东的风险。但本月早些时候进行的一项民调显示，72%（俄罗斯人）对俄罗斯在叙利亚的空袭行动持大体积极的观点。
VTsIOM称，普京过去逾一年半时间里的支持率始终保持在80%以上。
俄罗斯另一家大型民调机构列瓦达分析中心称，普京今年8月的支持率为83%。该机构与克里姆林宫没有关联。
VTsIOM称，普京的支持率从去年春天开始强劲上升，当时正值俄罗斯将乌克兰的克里米亚纳入俄罗斯版图之际。
VTsIOM称，10月17-18日进行的上述调查共访问了俄罗斯130个不同地区的1,600人，误差边际不大于3.5%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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