普京与民众“连线” 谈热点问题

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透4月14日 - 俄罗斯总统普京周四与俄罗斯民众进行一年一度的“直播连线”。以下是这次“直播连线”的一些亮点。
**关于叙利亚**
“问题的关键不在于我们全部撤走……我们撤离了我们大部分的军队，但撤离后我们让留下的那部分军队支持叙利亚军队，其可以实施重大进攻行动，在我们撤离后已经拿下了一些重要目标。”
“对于同意坐在谈判桌谈判的各方而言，接受（叙利亚）宪法和基于宪法举行选举是绝对必要的。这是摆脱这场危机的办法。”
“（叙利亚）反对力量正在努力从损失中恢复过来。其实应当说，并非只是叙利亚武装在战斗，一些库尔德力量和一些其他武装组织也在相互交战。我们正在密切关注局势，并会尽全力确保局势不恶化。”
**土耳其总统埃尔多安和乌克兰总统波罗申科同时掉进水里，会先救谁？**
“如果有人决定自溺，想救是不可能的。当然，但如果他们自己愿意，我们愿向任何我们的伙伴们伸出援助之手和友谊之手。”
**关于经济**
“我们不应当印钞，我们应当调整经济结构。”
**关于主权财富基金**
“如果他们按照去年支出的速度支出，没有补充且无所作为，那么他们会维持至少四年。但我们的规划是明年经济将增长，因此没必要像以前支出那样支出那么多储备金。因此不应当担心。”
**关于GDP**
“（去年）GDP（较上年）萎缩3.7%。政府预测今年经济会继续略有滑坡，但萎缩幅度仅为0.3%左右。我们预计明年经济会增长1.4%。当然，经济触底的感觉很不好。”
**关于基础设施**
“许多资源被严重浪费，这种情况应当改变。”
**关于通胀**
“食品价格涨势明显。食品价格上涨，一定程度上是在面临西方制裁情况下，采取措施发展农业的人为结果。”
“食品价格上涨是暂时现象，会企稳的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。