普京与民众“连线” 谈热点问题

路透4月14日 - 俄罗斯总统普京周四与俄罗斯民众进行一年一度的“直播连线”。以下是这次“直播连线”的一些亮点。

**关于叙利亚**

“问题的关键不在于我们全部撤走……我们撤离了我们大部分的军队，但撤离后我们让留下的那部分军队支持叙利亚军队，其可以实施重大进攻行动，在我们撤离后已经拿下了一些重要目标。”

“对于同意坐在谈判桌谈判的各方而言，接受（叙利亚）宪法和基于宪法举行选举是绝对必要的。这是摆脱这场危机的办法。”

“（叙利亚）反对力量正在努力从损失中恢复过来。其实应当说，并非只是叙利亚武装在战斗，一些库尔德力量和一些其他武装组织也在相互交战。我们正在密切关注局势，并会尽全力确保局势不恶化。”

**土耳其总统埃尔多安和乌克兰总统波罗申科同时掉进水里，会先救谁？**

“如果有人决定自溺，想救是不可能的。当然，但如果他们自己愿意，我们愿向任何我们的伙伴们伸出援助之手和友谊之手。”

**关于经济**

“我们不应当印钞，我们应当调整经济结构。”

**关于主权财富基金**

“如果他们按照去年支出的速度支出，没有补充且无所作为，那么他们会维持至少四年。但我们的规划是明年经济将增长，因此没必要像以前支出那样支出那么多储备金。因此不应当担心。”

**关于GDP**

“（去年）GDP（较上年）萎缩3.7%。政府预测今年经济会继续略有滑坡，但萎缩幅度仅为0.3%左右。我们预计明年经济会增长1.4%。当然，经济触底的感觉很不好。”

**关于基础设施**

“许多资源被严重浪费，这种情况应当改变。”

**关于通胀**

“食品价格涨势明显。食品价格上涨，一定程度上是在面临西方制裁情况下，采取措施发展农业的人为结果。”

“食品价格上涨是暂时现象，会企稳的。”（完）