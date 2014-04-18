俄罗斯总统普京年度电视答问精选

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月17日 - 俄罗斯总统普京周四与俄罗斯公众举行年度电视答问，回答了关于乌克兰危机、俄罗斯与西方关系以及政府监控等诸多问题。
以下为普京答问精选：
乌克兰危机：
“他们（乌克兰当局）没意识到政府做错了什么，不尝试对话，反而发出更多的武力威胁。这是乌克兰现领导人的又一宗罪。”
“总统大选的方式令人无法接受。如果一切照此继续，那么我们肯定不会承认眼下的情况以及5月25日大选后的结果为合法。”
“我希望他们能意识到当前政府陷入了一个怎样的深渊，并拖累整个国家陷入了怎样的深渊。”
“启动今天的（日内瓦）对话非常重要，因为重要的是我们一起思考如何摆脱当前困局。”
“我相信，我们能与乌克兰达成相互理解。我们都不能失去对方。”
俄罗斯和乌克兰东部：
“全是胡扯。在乌克兰东部根本就没有任何形式的俄罗斯力量。没有特别部队，没有指挥官，全都是当地公民。”
“联邦委员会（上议院）赋予总统必要时在乌克兰动武的权力。我真的希望我不必动用这样的权力，希望我们能够通过政治和外交途径解决现在所有迫切问题。”
“我们必须不遗余力地帮助（乌克兰东部的）这些人维护他们的权益、独立决定他们自己的命运。这就是我们努力想推动的。”
俄罗斯和克里米亚：
“我们当时不得不采取措施，才使得事态没有发展成像当前乌克兰东南部那样。当然，我们的军队当时确实是支持了克里米亚自卫力量的。”
俄罗斯天然气和欧洲：
“当然，所有人都注重供应多元化。在欧洲，他们谈论要降低对俄罗斯能源供应的依存度。这就像我们谈论并着手降低对我们能源买家的依存度一样。”
“我们卖天然气给欧洲，他们有30-35%的天然气供应来自俄罗斯。他们能停止向俄罗斯购买天然气吗？我认为，这是不可能的。”
俄罗斯和制裁：
“很可能，他们是想把我当成主要的制裁目标。但（被制裁的） 这些人，是，他们是我的熟人，我的朋友。他们挣自己的钱，有的甚至是在认识我之前挣的钱。”
普京称，因银行卡被拒，俄罗斯亿万富豪季姆琴科（Gennady Timchenko）的妻子甚至未能支付背部手术的费用。
他说：“毫无疑问，这是在侵犯人权，完全不合常理。”
“我们常常遇到我们的立场不被理解的情况，甚至有时候是对方压根不愿意去理解......但整体上，我们并不想让自己孤立。”
俄罗斯和北约：
“我们在克里米亚问题上的决定，一定程度上是考虑到如果我们什么都不做，那么到了某个时候，基于同样的原则，北约就会把乌克兰拖进去，他们会说‘这不关你们的事’。”
“当某军事联盟（北约）的基础设施向我们的边境推进，我们会担心、会质疑。我们需要作出回应。”
“（否则），北约舰艇将会来到（克里米亚的）塞瓦斯托波尔(Sevastopol)。”
“在我们的边境附近部署这些（导弹防御）系统，削弱了我们的战略陆基导弹部署......我们必须有所行动以进行回应。这是在煽动军备竞赛。”
“我们会继续相关磋商，但无论如何，我们会竭尽全力，确保俄罗斯人民的安全。”
俄罗斯与西方的关系：
“在一定程度上，（我们与西方）丧失了信任，但我们认为责任不在我们......（难道说）美国能在南斯拉夫、伊拉克、阿富汗和利比亚展开行动，而俄罗斯却不得维护自己的权益？”
“我想再次强调，俄罗斯愿意与美国发展关系，并将不遗余力地确保彼此重建信任。”
“铁幕是前苏联时期的产物......我们无意对任何人封闭我们的国家和社会。”
“我们不想破坏俄罗斯与欧洲之间的关系，希望我们的欧洲合作伙伴也没有这样的打算。”
回答斯诺登关于政府监控的提问：
“俄罗斯在刑事调查时可能会对通讯进行监管，但如果是大规模的、规模失控的情况，我们肯定是不允许的，我也希望我们未来永远不会允许这么做。”
“俄罗斯当局如果要对特定的人进行这类监控，需要取得法院的允许，俄罗斯不存在大规模的监控，这种做法不符合法律。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
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