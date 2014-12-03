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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 07:38 BJT

俄罗斯经济：病势沉重，普京需要在国情咨文讲话中开出药方

**承诺没有兑现**

俄罗斯经济未能摆脱对石油和天然气出口的依赖，联邦政府的收入约有一半来自这些资源的出口。

普京并未给出下一步打算的暗示，经常表示俄罗斯将会“咬牙挺过去”。

他还透过煽动爱国主义情绪，转移对经济的注意力，包括吞并克里米亚半岛，指责美国和欧盟应为俄罗斯遇到的诸多问题和乌克兰危机承担责任。

美国总统奥巴马曾表示，经济困境可能最终促使普京改变其他领域的路线。

油价大跌30%，让政府财政出现一个大窟窿，卢布兑美元今年贬值超过30%。俄罗斯企业和银行负债高企。(完)
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