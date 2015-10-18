独联体国家同意建立联合部队 应对可能发生的边境危机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈萨克斯坦BURABAI 10月16日 - 独立国家联合体（“独联体”）各国领导人周五在俄罗斯总统普京的主导下同意建立一支联合部队，以应对阿富汗局势日趋不稳可能导致的边境危机。
此举或意味着，作为联合武装力量的一部分，俄罗斯军队将被部署到阿富汗边境。美国主导的联军正逐步从阿富汗撤出，届时或出现权力真空。
若俄罗斯军队参与该计划，这或是普京继军事介入叙利亚之后的又一个军事强势证明。克里姆林宫称，俄罗斯希望阻止伊斯兰武装分子的蔓延，但西方政府也视此举为俄罗斯意图重新确立自己全球大国的地位。
独联体各国领导人在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳附近的Burabai度假区举行了会议。
他们就创立“独联体成员国边境（武装力量）和其他机构的联合体，以解决外部边境的危机情境”达成了一致。
目前未有关于该联合部队的构成或者将于何处部署的细节。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”