叙利亚空袭行动推升普京支持率至纪录新高--VTsIOM

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月22日 - 俄罗斯官方民调机构全俄民意研究中心（VTsIOM）周四称，俄罗斯总统普京的支持率达到近90%的纪录高点，因其决定对在叙利亚的“伊斯兰国”武装实施空袭。

VTsIOM称，普京10月的支持率达89.9%，高于6月创下的此前纪录高点89.1%。VTsIOM 2012年1月的调查显示，普京当时的支持率为58.8%。

“俄罗斯总统如此高的支持率首先是与在叙利亚的事件有关，与俄罗斯空袭那里的恐怖主义据点有关，”VTsIOM在声明中表示。

俄罗斯空军称，自9月30日起，俄空军已对在叙利亚的逾690个目标出动700多架次飞机。俄罗斯官媒对空袭行动进行了详尽报道。

空袭前的民调显示，俄罗斯人非常警惕俄罗斯介入中东的风险。但本月早些时候进行的一项民调显示，72%（俄罗斯人）对俄罗斯在叙利亚的空袭行动持大体积极的观点。

VTsIOM称，普京过去逾一年半时间里的支持率始终保持在80%以上。

俄罗斯另一家大型民调机构列瓦达分析中心称，普京今年8月的支持率为83%。该机构与克里姆林宫没有关联。

VTsIOM称，普京的支持率从去年春天开始强劲上升，当时正值俄罗斯将乌克兰的克里米亚纳入俄罗斯版图之际。

VTsIOM称，10月17-18日进行的上述调查共访问了俄罗斯130个不同地区的1,600人，误差边际不大于3.5%。（完）