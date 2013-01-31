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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 16:49 BJT

俄罗斯经济: 总统普京称担心利率上涨会影响流向经济的信贷

路透莫斯科1月31日 - 俄罗斯总统普京周四表示,担心利率上涨会影响流向经济的信贷.

"利率上升,并升到远高于通胀率的水准,是担忧原因之所在,"普京称.

"这将不可避免的影响到流向经济和民众手中的信贷."(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)

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