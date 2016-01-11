俄罗斯总统普京普京称俄国希望与世界各国共同打击恐怖主义--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月11日 - 俄罗斯总统普京接受采访时称，俄罗斯希望与全球其他国家一起共同打击恐怖主义，并再次指责西方令助长恐怖主义的国际危机恶化。访谈内容于周一发布。

“我们面临共同的威胁，我们仍然希望所有国家，包括欧洲和全世界，携手一起抗击这些威胁。对此我们仍在努力，”普京接受德国《画报》（Bild）采访时表示。

“我指的不仅是恐怖主义，也包括犯罪、人口走私、环境保护和其他许多共同挑战，”他说道。

“但这并不意味着我们就应该同意其他人就这些或者其他事情作出的所有决定。”

普京称，西方之前对伊拉克和利比亚的军事干预导致这些国家和其他地方的恐怖活动急剧增多，重申了他去年9月在联合国大会上讲过的内容。

普京对北约东扩以及美国在东欧部署反导系统予以抨击，指责西方在冷战后进行的扩张加剧了国际危机。（完）