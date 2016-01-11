俄罗斯总统普京普京称俄国希望与世界各国共同打击恐怖主义--媒体

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月11日 - 俄罗斯总统普京接受采访时称，俄罗斯希望与全球其他国家一起共同打击恐怖主义，并再次指责西方令助长恐怖主义的国际危机恶化。访谈内容于周一发布。
“我们面临共同的威胁，我们仍然希望所有国家，包括欧洲和全世界，携手一起抗击这些威胁。对此我们仍在努力，”普京接受德国《画报》（Bild）采访时表示。
“我指的不仅是恐怖主义，也包括犯罪、人口走私、环境保护和其他许多共同挑战，”他说道。
“但这并不意味着我们就应该同意其他人就这些或者其他事情作出的所有决定。”
普京称，西方之前对伊拉克和利比亚的军事干预导致这些国家和其他地方的恐怖活动急剧增多，重申了他去年9月在联合国大会上讲过的内容。
普京对北约东扩以及美国在东欧部署反导系统予以抨击，指责西方在冷战后进行的扩张加剧了国际危机。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债