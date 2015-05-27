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时事要闻 | 2015年 5月 27日 星期三 10:03 BJT

普京称俄罗斯不应将自身与外资及技术隔绝

路透莫斯科5月26日 - 俄罗斯总统普京周二称，俄罗斯不应将自身与外资及技术隔绝开来。

普京在商界人士参加的一个会议上称，“无论如何，我们都不应让我们自己”与可推动经济增长的外资及技术隔绝。

俄罗斯在2014年3月将克里米亚纳入本国版图后遭到西方国家制裁，制裁措施包括限制外资及技术流入俄罗斯，尤其是流入该国的银行业、能源行业以及国防领域。俄罗斯也实施了报复性制裁措施。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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