普京称俄罗斯不应将自身与外资及技术隔绝

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透莫斯科5月26日 - 俄罗斯总统普京周二称，俄罗斯不应将自身与外资及技术隔绝开来。
普京在商界人士参加的一个会议上称，“无论如何，我们都不应让我们自己”与可推动经济增长的外资及技术隔绝。
俄罗斯在2014年3月将克里米亚纳入本国版图后遭到西方国家制裁，制裁措施包括限制外资及技术流入俄罗斯，尤其是流入该国的银行业、能源行业以及国防领域。俄罗斯也实施了报复性制裁措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。