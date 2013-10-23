俄罗斯暴力事件频发，普京抨击外国势力

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯乌法10月22日 - 俄罗斯总统普京周二抨击外国敌对势力利用伊斯兰激进分子来削弱俄罗斯，呼吁穆斯林神职人员协助平息紧张局势。近日俄罗斯发生自杀式炸弹袭击和骚乱事件。

普京在人口以穆斯林为主的巴什科尔托斯坦地区发表了此次讲话，凸显克里姆林宫担心种族或宗教冲突可能危及国家团结。

周一俄罗斯伏尔加格勒一辆公交车遭自杀式炸弹袭击，造成车上六人丧生，且人们担心未来可能发生更多袭击。当局称此次袭击事件是一名来自北高加索的穆斯林女子所为。

普京与穆斯林神职人员会面时说：“一些政治势力利用伊斯兰内部的激进力量，来削弱我们的国家，在俄罗斯制造冲突，他们可以从境外操纵。”

他说：“西方与伊斯兰世界之间的关系越来越紧张，而有人现在还铤而走险，试图火上浇油。”

普京未明确说是哪些外国势力在支持伊斯兰分裂分子，但他经常指责美国等国家干预俄罗斯事务。

莫斯科发生的骚乱事件源于一起刑事案件。莫斯科一名男子与陌生人发生口角被刀捅死，凶手逃逸，警方锁定嫌疑人是一名阿塞拜疆人。此后许多市民抗议警方办案不力，抗议演变成了骚乱。

普京呼吁穆斯林神职人员帮助穆斯林移民适应在俄罗斯的生活，降低发生暴力事件的几率。（完）