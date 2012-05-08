普京与梅德韦杰夫完成职位互换

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科5月8日电（记者 Timothy Heritage/Steve Gutterman）---俄罗斯国家杜马周二批准前总统梅德韦杰夫出任总理，与普京完成职位互换。此举引发抗议。
警方在杜马投票前数小时终止了克里姆林宫附近的一个和平抗议，带走了超过20人，包括两名反对派领袖。过去两天已经扣押了超过700人。
俄罗斯对杜马投票采取了严密的安保措施，防爆警察守卫红场附近的建筑，警车停在附近。
梅德韦杰夫站起向杜马的代表们点头致谢，然後与普京握手。普京对国家杜马通过这一任命露出笑容，并鼓掌欢迎。
“谢谢你们对我的信任。我确信只要我们一起努力，就能取得成绩。”梅德韦杰夫对杜马称。
46岁的梅德韦杰夫在投票前曾表示，俄罗斯必须减少公事程序中的繁文缛节、打击腐败和保护财产权，从而改善工商业运营环境，增强竞争力。
梅德韦杰夫承诺组建政府时进行全面改革，虽然未提及任何内阁成员名字，但称新政府将具有持续性，与普京领导的政府方向一致。
梅德韦杰夫还承诺与政治对手展开对话，但不清楚是否包括非议会反对派，这些人组织了很多大规模抗议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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