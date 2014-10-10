普京称卡斯帕罗夫是好棋手，但不是优秀政治家

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯新切博克萨尔斯克10月9日 - 俄罗斯总统普京周四质疑前棋王卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）的政治才能。之前卡斯帕罗夫曾称普京是世界上最危险的人。
“他不是位优秀的政治家，但他是个伟大的棋手。”普京在访问俄罗斯新切博克萨尔斯克市时对体育官员表示。
普京此番表态是对国际象棋联合会主席伊柳姆日诺夫（Kirsan Ilyumzhinov）言论做出的回应。伊柳姆日诺夫此前表示，一位外国的国际象棋特级大师拒绝在俄罗斯参加比赛，因担心该国的政治稳定。
普京回应称，欢迎所有人来俄罗斯下象棋，包括卡斯帕罗夫。卡斯帕罗夫于2013年离开俄罗斯，称担心受到政治迫害。普京很少在公开场合对其批评者和政敌指名道姓。
卡斯帕罗夫上周接受雅虎新闻采访时称，普京对美国的威胁比伊斯兰国更大。
卡斯帕罗夫是普京最激烈的批评者之一，但他所参与的政治运动并未赢得太多支持。他曾计划参加2008年总统选举，但后来退出，称因受到官方阻挠。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。