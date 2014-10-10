普京称卡斯帕罗夫是好棋手，但不是优秀政治家

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯新切博克萨尔斯克10月9日 - 俄罗斯总统普京周四质疑前棋王卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）的政治才能。之前卡斯帕罗夫曾称普京是世界上最危险的人。

“他不是位优秀的政治家，但他是个伟大的棋手。”普京在访问俄罗斯新切博克萨尔斯克市时对体育官员表示。

普京此番表态是对国际象棋联合会主席伊柳姆日诺夫（Kirsan Ilyumzhinov）言论做出的回应。伊柳姆日诺夫此前表示，一位外国的国际象棋特级大师拒绝在俄罗斯参加比赛，因担心该国的政治稳定。

普京回应称，欢迎所有人来俄罗斯下象棋，包括卡斯帕罗夫。卡斯帕罗夫于2013年离开俄罗斯，称担心受到政治迫害。普京很少在公开场合对其批评者和政敌指名道姓。

卡斯帕罗夫上周接受雅虎新闻采访时称，普京对美国的威胁比伊斯兰国更大。

卡斯帕罗夫是普京最激烈的批评者之一，但他所参与的政治运动并未赢得太多支持。他曾计划参加2008年总统选举，但后来退出，称因受到官方阻挠。（完）