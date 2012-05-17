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时事要闻 | 2012年 5月 17日 星期四 09:51 BJT

普京获独联体国家领导人称赞

路透莫斯科5月15日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周二赢得独联体国家领导人的称赞，他还呼吁这些国家加强合作。

普京决定不参加本周末在美国举行的八国集团（G8）峰会，而是与独联体国家的领导人进行了为期一天的会议，这也是他就任总统以来首次会见外国首脑。

普京曾将发生在1991年的前苏联解体称为“20世纪最严重的地缘政治灾难”，他呼吁这些国家间进行更有力的合作。

普京就任总统後主持首个重大活动，组织召开独立国家联合体（独联体，CIS）和集体安全条约组织（ODKB）会议，听取一些与会国领导人的建议。

乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在克里姆林宫对普京表示：“我觉得，有些人并不十分理解世界格局正在变化，俄罗斯应当拥有他国须得掂量的地位。”

卡里莫夫已在位20多年，他称，动荡时期需要像普京这样强有力的领导人。

普京在宣誓就任总统後不久发布命令，呼吁将加强独联体地区合作作为“关键的外交政策方向”，并重申打造欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union）的计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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