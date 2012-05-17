普京获独联体国家领导人称赞

2012年5月15日，俄罗斯总统普京与哈萨克斯坦总统、白俄罗斯总统以及塔吉克斯坦总统在克里姆林宫参加集体安全条约组织峰会。 REUTERS/Sergey Ponomarev

路透莫斯科5月15日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周二赢得独联体国家领导人的称赞，他还呼吁这些国家加强合作。

普京决定不参加本周末在美国举行的八国集团（G8）峰会，而是与独联体国家的领导人进行了为期一天的会议，这也是他就任总统以来首次会见外国首脑。

普京曾将发生在1991年的前苏联解体称为“20世纪最严重的地缘政治灾难”，他呼吁这些国家间进行更有力的合作。

普京就任总统後主持首个重大活动，组织召开独立国家联合体（独联体，CIS）和集体安全条约组织（ODKB）会议，听取一些与会国领导人的建议。

乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在克里姆林宫对普京表示：“我觉得，有些人并不十分理解世界格局正在变化，俄罗斯应当拥有他国须得掂量的地位。”

卡里莫夫已在位20多年，他称，动荡时期需要像普京这样强有力的领导人。

普京在宣誓就任总统後不久发布命令，呼吁将加强独联体地区合作作为“关键的外交政策方向”，并重申打造欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union）的计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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