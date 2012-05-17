普京获独联体国家领导人称赞

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科5月15日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周二赢得独联体国家领导人的称赞，他还呼吁这些国家加强合作。
普京决定不参加本周末在美国举行的八国集团（G8）峰会，而是与独联体国家的领导人进行了为期一天的会议，这也是他就任总统以来首次会见外国首脑。
普京曾将发生在1991年的前苏联解体称为“20世纪最严重的地缘政治灾难”，他呼吁这些国家间进行更有力的合作。
普京就任总统後主持首个重大活动，组织召开独立国家联合体（独联体，CIS）和集体安全条约组织（ODKB）会议，听取一些与会国领导人的建议。
乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在克里姆林宫对普京表示：“我觉得，有些人并不十分理解世界格局正在变化，俄罗斯应当拥有他国须得掂量的地位。”
卡里莫夫已在位20多年，他称，动荡时期需要像普京这样强有力的领导人。
普京在宣誓就任总统後不久发布命令，呼吁将加强独联体地区合作作为“关键的外交政策方向”，并重申打造欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union）的计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。