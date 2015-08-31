普京与梅德韦杰夫健身秀肌肉

路透莫斯科8月30日 - 克里姆林宫发布俄罗斯总统普京与总理梅德韦杰夫在健身房一起锻炼的图片。时值普京支持率下滑之际，此举似乎意在强化普京强健而富有男子汉气概的形象。

照片中普京穿着白T恤、运动裤和跑步鞋，正通过器械练肌肉。

受油价下滑以及西方制裁影响，俄罗斯经济迟滞，且卢布大幅贬值，导致普京的支持率下降。

电视画面显示，普京与梅德韦杰夫在普京位于黑海的总统官邸健身后，两人一起烤肉、喝茶，一派健康、生气勃勃的氛围。

以西方标准看，普京的支持率仍算得上非常高。《俄罗斯商业日报》刊登的民意基金会（Public Opinion Foundation）民调结果显示，8月时普京支持率为72%，但较5月时的76%下滑。

据俄罗斯民调机构列瓦达中心（Levada Center）数据，普京2013年11月时支持率为61%，是他2000年首次当选总统后最低，但去年初因俄罗斯民众认为他在克里米亚问题上处理得当，支持率飙升。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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