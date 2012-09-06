普京希望提升俄全球贸易话语权

路透莫斯科9月5日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总统普京周三表示，将利用俄罗斯的世界贸易组织（WTO）成员国地位，帮助构建全球贸易规则，应对全球贸易危机。

上个月，俄罗斯成为WTO的第156个成员国。俄罗斯国内生产总值1.9万亿美元，位列全球第九位。

普京周末在符拉迪沃斯托克主持亚太经济合作组织（APEC）峰会时称，谈判应该考虑俄罗斯加入WTO等新的因素。

他为华尔街日报亚洲版上撰文指出，“加入世界贸易组织令俄罗斯能够更加广泛地参与全球贸易规则的制定，APEC过去一直关注规则的制定。”

“自由贸易正在经历危机。贸易保护和贸易战经常发生。寻求共识非常比要。”

普京还表示，APEC成员国应该互相合作，通过鼓励创新和沟通，应对支持可持续发展的挑战。

“我们建议符拉迪沃斯托克峰会专注于开放贸易和投资，以刺激经济增长。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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