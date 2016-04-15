普京与民众连线内容涉及民生国是 抨击“巴拿马文件”

图为俄罗斯总统普京在与民众连线后会见记者。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透莫斯科4月14日（记者 Andrew Osborn/Alexander Winning） - 俄罗斯总统普京周四驳斥基于“巴拿马文件”的媒体报导，称这是美国支持的“挑衅行为”。他并表示，俄罗斯的经济危机到明年将缓解。

媒体引述本月早些时候泄露的“巴拿马文件”报导称，普京的朋友、大提琴家罗尔杜金（Sergei Roldugin）拥有一个商业帝国，涉及的离岸交易可能与普京有关。

普京通过电视直播与俄罗斯民众连线，回答民众的各种问题。普京称，“巴拿马文件”及随后的媒体报导，是美国支持的阴谋，目的是在俄罗斯今年晚些时候的议会选举前抹黑俄罗斯政界人士。

普京说：“他们必须明白，这个问题不是关于特定的人，不是关于个人，不管这个人在俄罗斯是什么职位。”他之前抨击了美国官员和美国投行高盛。

他补充道：“这个问题事关俄罗斯这个国家，不能被人为操纵。”

普京为罗尔杜金辩护。他称：“这些挑衅行为是谁干的？我们知道，有一些美国官方机构的人员（参与其中）。”

普京将他及其领导的“统一俄罗斯党”描述为稳定局面的力量，当前俄罗斯经济萎缩，且与西方的对峙局面产生冲击。

民众实质收入减少，民众对食品价格高涨、拖欠工资和官员腐败忧心忡忡之际，普京摆出大家长的立场，让民众知道他了解人们的困境，并安抚人们明年经济将恢复增长。

连线结束时，普京表示：“你们的关切，我几乎百分百认同。我们会一起努力，解决你们的问题。”

向普京提问的包括两名妇女Tatiana和Yelena，她们称在一家渔业加工厂工作几个月没拿到钱，官员对她们的投诉不予理会。

这种情况在俄罗斯很常见，因经济放缓，企业销售下滑，常常拖欠工资。

普京获悉后，要求总检察长考虑将当地的检察官撤职，因后者未积极处理这两名妇女的投诉。

几小时后，就有消息宣布一名高级检察官周五将前往这家渔业加工厂调查情况。

当被问到私生活时，普京给出的答复不那么明确。被问及是否会再婚时，他回答道：“也许有一天，我能满足你们的好奇心。”

谈到外交政策时，普京没像通常那样猛烈抨击美国及其盟国，只是说他认为奥巴马在处理利比亚问题的时候，没有好好吸取伊拉克的教训。

普京否认俄罗斯被敌对国围绕，称他主张和平解决叙利亚冲突，并表示俄罗斯希望与土耳其和乌克兰之间有良好关系。

普京预计西方国家近期不会解除对俄罗斯的制裁，但称俄罗斯经济将适应新形势作出调整。

连线期间没有直接批评普京的言论，国家电视台的负责人决定哪些人来提问。批评人士称，这次连线就是走形式，旨在掩盖缺乏民主的现状。

普京被问及2018年是否寻求连任，他说：“我觉得，现在讨论这个还太早了。我们会根据形势发展做出有关决定。（完）