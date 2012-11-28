普京近期在柔道比赛中脊柱受伤--白俄罗斯总统

路透明斯克11月27日电（记者 Timothy Heritage）---据白俄罗斯总统卢卡申科称，俄罗斯总统普京在近期一次柔道比赛中背部受伤。

卢卡申科接受路透采访时称：“我知道他有这方面的问题。他喜欢柔道，他举起对手往下摔时把脊柱扭伤了。”

卢卡申科一直希望与普京一起打冰球，但他称普京推迟了比赛。

“他对我说：‘我们还没有准备好跟你们队比赛’，他脊柱的某处在一次柔道比赛中受伤了，”卢卡申科说道。

普京为柔道黑带高手，今年9月初出席在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）召开的亚太峰会时，他的走路姿势看起来有点跛。

10月末，三位政府消息人士告诉路透，普京背部患病，可能需进行手术。克里姆林宫对此予以否认。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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