普京近期在柔道比赛中脊柱受伤--白俄罗斯总统

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透明斯克11月27日电（记者 Timothy Heritage）---据白俄罗斯总统卢卡申科称，俄罗斯总统普京在近期一次柔道比赛中背部受伤。
卢卡申科接受路透采访时称：“我知道他有这方面的问题。他喜欢柔道，他举起对手往下摔时把脊柱扭伤了。”
卢卡申科一直希望与普京一起打冰球，但他称普京推迟了比赛。
“他对我说：‘我们还没有准备好跟你们队比赛’，他脊柱的某处在一次柔道比赛中受伤了，”卢卡申科说道。
普京为柔道黑带高手，今年9月初出席在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）召开的亚太峰会时，他的走路姿势看起来有点跛。
10月末，三位政府消息人士告诉路透，普京背部患病，可能需进行手术。克里姆林宫对此予以否认。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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