结束与普京婚姻对柳德米拉也许是个解脱

路透莫斯科6月7日(记者 Gabriela Baczynska) - 在30年前的一张照片上，柳德米拉头戴白色面纱，身着一袭简单的长裙，温柔地微笑着，紧紧地握着一名年轻的克格勃军官的手。

本周四，普京和柳德米拉再次出现在镜头前，但这次两人间有了距离，他们宣布两人的婚姻已走到尽头。

这一尴尬的声明也证实了外界的普遍猜测，即普京和他的妻子已分居，准备“文明离婚”。

“我们的婚姻走到了尽头，因为我们很少能看到对方。弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇完全投入在工作中，我们的孩子已经长大，她们都有各自的人生……我自己也实在不喜欢抛头露面。”

在普京担任俄罗斯总统或总理期间，两人聚少离多的情况愈发严重。两人上一次共同出现在公开场合还是在2012年5月7日普京的总统就职典礼上。

最近几年，柳德米拉很少出现在公共场合，引发了外界对她身在修道院的猜测。在普京2000-2008年担任总统期间，她在普京的身旁，但看起来不是很自在。

在周四的电视画面中，普京对全国民众说，他的妻子已完成了俄罗斯“第一夫人”的工作。

而柳德米拉也从未希望获得这个头衔。

俄罗斯顶级时装设计师Slava Zaitsev说：“她(柳德米拉)是一个充满活力、不做作的人，也没有很有野心的人通常所有的反复无常。她是一个非常谦逊的人。”

“她过去曾告诉我，她是多么不喜欢频繁地旅行、频繁地出现在公开场合。她没有做好当‘第一夫人’的准备。当总统夫人对她来说来得太突然。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。