普京夫妇宣布离婚 引发俄民众热议

路透莫斯科6月7日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京与夫人柳德米拉·普京娜宣布离婚数小时后，便有一位讽刺性网络节目主持人庄严宣布普京已任命柳德米拉为“代理第一夫人”。

这当然是个笑话，但俄罗斯人说每个笑话都有几分道理：普京夫妇离婚可能是个人原因，两人终于承认关系的疏远，则是普京向务实政治迈出的最新一步。外界长久以来就一直猜测普京夫妇关系出现裂痕。

普京夫妇宣布离婚是控制损失的举措之一，意味着普京可以摆脱形象上的阴影，以全新的姿态投入到第三届总统任期中。

“（普京）有必要解决这种情况，围绕此事谣言四起，甚至传出了他将妻子送入修道院的消息，”莫斯科卡内基中心（Carnegie Moscow Center）的马拉申科（Alexei Malashenko）说道。

普京执政的13年中为了巩固政权，安插亲信出任政府要职，将阻挡他的政敌清扫出局。

普京倡导家庭价值观，将俄罗斯东正教奉为社会的道德指引。

但外界揣测普京抛弃55岁的妻子柳德米拉是为了奥运艺术体操冠军阿林娜·卡巴耶娃（Alina Kabayeva），且卡巴耶娃已经为普京生下孩子，这令普京的这些说辞显得空洞无力。

一些政敌对普京的这一决定给予称赞。反对派政客Boris Nemtsov称，这是普京难得的诚实表现。

“当看电视听到(普京)这个消息时，我十分震惊，”位于莫斯科的退休教师Lyubov Andreyeva说。“但想想要是两人没有感情，孩子也已长大，再继续这样的游戏还有什么意义呢？”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。