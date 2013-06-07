普京离婚 结束30年婚姻

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科6月6日(记者 Alexei Anishchuk/Steve Gutterman) - 俄罗斯总统普京和妻子柳德米拉(Lyudmila)周四称，两人长达30年的婚姻已结束，这证实了长期以来外界对两人已分开的猜测。
普京和柳德米拉周四罕见地一同出现在电视画面中，普京被问及两人是否已不在一起生活时，给出了肯定的回答。
这消除了外界对普京私生活的疑问。普京宣扬传统价值观，并将保守的俄罗斯东正教会奉为道德权威。
从政治上而言，普京或许意识到，与其被外界怀疑其掩盖事实，或不得不对未来生活遮遮掩掩，还不如澄清事实。
近年来两人很少一同在公共场合出现，出现时有时也感觉有点尴尬，因此媒体揣测两人已秘密离婚。
两人在克里姆林宫并肩与记者交谈时，显得有些紧张。提及对方时都用到了名字加父姓，显得相敬如宾，但有点格格不入。
柳德米拉说话时，普京笑容呆板并不时点头，而当宣布离婚的消息后，两人看起来都轻松多了。
柳德米拉称分开是两人的共同决定。柳德米拉曾是一名空姐，比普京小五岁。
她说：“我们的婚姻结束了，因为我们很少能见上面。”普京也称这是两人的共同决定。
普京与柳德米拉1983年结婚，育有两个女儿。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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