（修正）普京会见俄媒体 向反对派电台发难

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
（修正以删除第二段赘字。）
路透俄罗斯1月18日电---俄罗斯总理普京谴责反对派电台Ekho Moskvy，称该电台羞辱他，且服务于外国势力。
这可能标志着普京对媒体批评失去了耐心，或将着手打压。普京几乎肯定将再度当选俄罗斯总统。
他在与媒体编辑见面会上，对该电台总编Alexei Venediktov表示：“我知道你烦我，我从你脸上就看得出来。但为什麽？你们不断向我泼脏水的时候，我却没有跟你们生气。”
普京说，他在索契休假的时候听到电台关於美国导弹防御计划的节目，称该节目“损害俄罗斯联邦，服务于其他国家的利益”。
此次与普京会面的有约30名媒体编辑，其中包括俄罗斯三大国有电视频道编辑。
Ekho Moskvy是俄罗斯为数不多的独立媒体之一，是反对派相当活跃的平台。
Venediktov则询问普京，是否准备好与反对派抗议活动的领袖们会面。
普京称他已经做好了对话准备，但遭反对派领导人回绝。他说：“我们邀请过他们几次了，但他们从来没来过。”
普京称，最让他愤怒的是Ekho Moskvy一篇博客里的言论，博客里说“只有牲口才会投票给普京”。
他责问道：“这算是什麽讨论？对我们多数人民是人们态度？”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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