普京证实有意任命梅德韦杰夫为总理

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透莫斯科12月15日电---俄罗斯总理普京周四证实，他计划在明年3月的总统大选後任命梅德韦杰夫为总理。普京料将在明年大选中重返总统宝座。
普京在参加完电视台的电话热线节目後对记者表示，统一俄罗斯党在12月4日的国家杜马选举中获得多数席位。
普京表示："尽管流失了部分选票，但这是一个绝对胜利。我认为，梅德韦杰夫可以组建一个政府并有效工作。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。