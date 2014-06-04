普京奥巴马同赴二战庆典 但不打算会面

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透俄罗斯索契6月3日 - 俄罗斯总统普京的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，普京将赴法国参加二战诺曼底登陆70周年庆典，周五将在法国与德国总理默克尔会面。
俄方已宣布普京与法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦会面的计划，但乌沙科夫称，普京未计划与美国总统奥巴马会面。
此外，克里姆林宫表示，普京和默克尔周二通电话时呼吁采取协同举措化解乌克兰危机，并讨论了俄罗斯、乌克兰以及欧盟就天然气供应进行磋商的事宜。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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