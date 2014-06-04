普京奥巴马同赴二战庆典 但不打算会面

2013年9月6日普京和奥巴马在圣彼得堡一同出席20国集团峰会的资料图片。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透俄罗斯索契6月3日 - 俄罗斯总统普京的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，普京将赴法国参加二战诺曼底登陆70周年庆典，周五将在法国与德国总理默克尔会面。

俄方已宣布普京与法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦会面的计划，但乌沙科夫称，普京未计划与美国总统奥巴马会面。

此外，克里姆林宫表示，普京和默克尔周二通电话时呼吁采取协同举措化解乌克兰危机，并讨论了俄罗斯、乌克兰以及欧盟就天然气供应进行磋商的事宜。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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