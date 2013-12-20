普京称导弹部署尘埃未定 请西方国家“冷静”

路透莫斯科12月19日 -俄罗斯总统普京周四表示，莫斯科尚未决定在加里宁格勒州（Kaliningrad）部署伊斯坎德尔导弹。普京此举是为了安抚西方国家。

本周有报道称俄罗斯已在加里宁格勒州部署了伊斯坎德尔导弹，北约成员国对此表示震惊。该地与北约成员国波兰和立陶宛接壤。伊斯坎德尔导弹射程约400公里，可搭载核弹头。

普京在年度记者会上重申俄罗斯的立场，即美国在欧洲部署反导系统对俄罗斯构成威胁，俄罗斯必须对此做出回应。

普京说道：“可能回应之一是在加里宁格勒部署伊斯坎德尔导弹系统……，但我希望你们注意一个事实，那就是我们尚未就此做出决定，请冷静。”

俄罗斯称，担心美国在欧洲部署的反导系统意在削弱俄罗斯的安全，打破冷战后的战略平衡。

在普京发表上述言论之前，北约秘书长拉斯穆森告诉法国《世界报》，俄罗斯将一个不存在的敌人列为打击对象纯属无用之功。

《世界报》对拉斯穆森的采访于周四出版，拉斯穆森在采访中说：“任何部署没有确定目标的攻击性武器都令人担忧，尤其是这还违背了北约与俄罗斯在2010年签署的战略协议。”

“很显然，没有任何北约成员国有袭击俄罗斯的意图，”拉斯穆森表示，“我们的反导系统是防御性的，只针对外部威胁。我们已经向俄罗斯表明，该系统根本不针对俄罗斯。”（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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