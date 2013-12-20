普京称导弹部署尘埃未定 请西方国家“冷静”

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透莫斯科12月19日 -俄罗斯总统普京周四表示，莫斯科尚未决定在加里宁格勒州（Kaliningrad）部署伊斯坎德尔导弹。普京此举是为了安抚西方国家。
本周有报道称俄罗斯已在加里宁格勒州部署了伊斯坎德尔导弹，北约成员国对此表示震惊。该地与北约成员国波兰和立陶宛接壤。伊斯坎德尔导弹射程约400公里，可搭载核弹头。
普京在年度记者会上重申俄罗斯的立场，即美国在欧洲部署反导系统对俄罗斯构成威胁，俄罗斯必须对此做出回应。
普京说道：“可能回应之一是在加里宁格勒部署伊斯坎德尔导弹系统……，但我希望你们注意一个事实，那就是我们尚未就此做出决定，请冷静。”
俄罗斯称，担心美国在欧洲部署的反导系统意在削弱俄罗斯的安全，打破冷战后的战略平衡。
在普京发表上述言论之前，北约秘书长拉斯穆森告诉法国《世界报》，俄罗斯将一个不存在的敌人列为打击对象纯属无用之功。
《世界报》对拉斯穆森的采访于周四出版，拉斯穆森在采访中说：“任何部署没有确定目标的攻击性武器都令人担忧，尤其是这还违背了北约与俄罗斯在2010年签署的战略协议。”
“很显然，没有任何北约成员国有袭击俄罗斯的意图，”拉斯穆森表示，“我们的反导系统是防御性的，只针对外部威胁。我们已经向俄罗斯表明，该系统根本不针对俄罗斯。”（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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