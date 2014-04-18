普京称接纳克里米亚入俄系回应北约东扩

路透莫斯科4月17日 - 俄罗斯总统普京周四称，俄被迫对北约东扩作出回应，将克里米亚纳入俄罗斯与北约向东欧扩张有关。

普京表示，若美国继续推进在东欧部署导弹防御体系的计划，莫斯科将作出回应。他指责华府在煽动冷张式军备竞赛。

“当某个军事集团的基础设施正向我们边境靠近，这令我们关切并产生疑问；我们需要采取一些措施作为回应，”普京在出席面向全国的电视热线节目中说道。

普京指责北约寻求将俄罗斯排挤出其在黑海地区的传统势力范围。俄罗斯在克里米亚的塞瓦斯托波尔驻扎有黑海舰队。

普京表示，莫斯科希望与华府继续就美方导弹防御计划进行谈判，但将采取所有必要措施确保俄自身安全。

乌克兰危机令俄罗斯与西方的关系降至冷战以来的最低点。

“在我们的边境附近部署这些系统抵消了我们陆基导弹的战略定位……我们必须为此做出一些回应。这在助长军备竞赛，”普京称。

“我们将继续进行这些谈判，但是无论如何我们都将尽一切努力来确保俄罗斯人民的安全。”

对于普京有关美国计划在东欧部署反导系统是在煽动“军备竞赛”的说法，美国防长哈格尔予以回击。

“这是无稽之谈。这不是军备竞赛，而是一个导弹防御系统，对此我们已经说得很明确了，”哈格尔对记者称，并表示华府欢迎“俄罗斯参与其中”。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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