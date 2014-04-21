普京欢迎新北约秘书长人选 称俄与西方的关系或能改善

路透莫斯科4月19日 -俄罗斯总统普京周六对北约选择挪威前首相斯托尔滕贝格接任秘书长一职表示，称与斯托尔滕贝格的关系非常好，但俄罗斯与西方间要改善关系主要取决于西方的表现。

普京在接受俄罗斯官方电视台Rossiya采访时暗示，斯托尔滕贝格的任命可能有助于改善北约与俄罗斯的关系。

“我们的关系非常好，包括个人关系。他是一个非常认真、负责的人。”普京说道。

“让我们看看他如何在新的岗位上发展关系。”

普京再次指控现任北约秘书长、前丹麦首相拉斯穆森曾秘密录音并泄露了他与普京间的谈话；拉斯穆森曾对此予以否认。

普京指出，俄罗斯和西方国家的关系没理由不能够改善，但这取决于西方国家的表现。

普京称：“我认为不存在阻碍与西方正常化和正常合作的因素。”

“这并不依靠我们。或者说不只依靠我们。这依靠我们的伙伴。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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