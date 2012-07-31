普京出席新核潜艇开工仪式 称要加强海军力量

路透俄罗斯北德文斯克7月30日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周一出席了俄罗斯最新一代潜水艇建造的开工仪式，称要提高海军力量，保卫俄罗斯作为领先海上强国的地位。

普京主持了“弗拉基米尔大公”号（Prince Vladimir）潜水艇的开工仪式，并称俄罗斯海军将保卫该国在石油资源丰富的北极的利益。

这是俄罗斯第四艘“北风之神”（Borei）级战略核潜艇，将配备该国最新且威力最强的洲际核导弹Bulava或Mace。

“我们认为，我国应保持世界领先海军强国的地位，”普京在俄罗斯北部Sevmash造船厂举行的会议上向海军将领和政府官员说道。

普京的讲话将矛头对准美国的核潜艇力量，有冷战的措辞风格。数十年来，俄罗斯一直密切关注美国核潜艇力量。

“我们正在讨论的是，发展我国战略性核力量中的海军部分，以及海军在维持战略性核均势中的作用，”他说。

提到俄罗斯在北极的目标时，普京表示该国海军将保卫俄罗斯在北极的利益。

“显然，海军是保卫国家经济利益的一个工具，北极这样蕴藏巨大生物及矿产资源的地区也包括在内，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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