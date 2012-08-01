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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 12:03 BJT

普京出席新核潜艇开工仪式 称要加强海军力量

俄罗斯总统普京出席并主持俄罗斯最新一代潜水艇“弗拉基米尔大公号”建造开工仪式。普京称要提高俄罗斯的海军力量，保卫该国在石油资源丰富的北极地区的利益，并巩固俄罗斯海上强国的地位。

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