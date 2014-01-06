普京修改法令 放宽冬奥会期间抗议限制

普京2014年1月3日在索契附近的冬奥会比赛场地滑雪的资料图片。 REUTERS/Alexei Nikolskiy/RIA Novosti/Kremlin

路透莫斯科1月4日（记者 Vladimir Soldatkin） -俄罗斯总统普京修改法令，放宽了在索契冬奥会期间进行抗议活动的限制，此举有望在索契冬奥会之前提升俄罗斯的形象。

在敏锐地察觉到索契冬奥会的成败关乎到自己的政治遗产后，普京便大力支持这场体育盛会，并于周五意外现身索契视察冬奥运筹备工作。根据俄罗斯国家电视台播放的画面，普京还戴着墨镜和头盔从雪道滑下。

克里姆林宫发布声明称，普京修改了法令，允许在安全机构批准的地点举行一些游行和集会。普京周六参加了索契冬奥会开幕式的彩排。

“与冬奥会和冬季残奥会没有直接联系的集会、示威、游行及抗议可在2014年1月7日-3月21日期间进行……前提是……要得到当地安全机构……的批准，”声明称。

政治组织抱怨称，俄罗斯去年8月实施的集会禁令，违反俄罗斯本国的宪法。

俄罗斯伏尔加格勒此前接连发生两起自杀式爆炸袭击事件，造成至少34人死亡，普京随后下令进一步加强安保措施。

国际奥委会对普京此举表示欢迎。普京近期作出一系列类似姿态，明显是想缓和外界对俄罗斯人权纪录的批评声浪。

“这与普京总统去年对我们的承诺以及俄罗斯当局确保举办安全可靠的冬奥会、同时在此期间允许言论自由的计划一致，”国际奥委会在对路透的电邮中评论称。

人权组织尚未对此作出反应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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