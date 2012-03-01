普京称政敌将用卑劣手段破坏俄选举

路透莫斯科2月29日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京称，他的政敌正筹划使用选举舞弊甚至谋杀等卑劣手段破坏俄罗斯总统选举。

普京的幕僚希望他在3月4日选举中大获全胜，以抵消反普京运动所产生的负面影响。

普京大权在握12年，他所遭遇的最大规模示威运动起初使他措手不及，但他很快就调动成千上万支持者，发起了声势浩大的竞选运动。

普京在莫斯科对他的竞选团队说，他的政敌会想方设法使选举无效，并暗示海外敌人或试图谋杀反对派人士来制造混乱。

普京对支持者称：“（敌人）将使用某些手段，来证明选举存在舞弊。”

他还引用街头俗语称，海外反对人士随时准备下令“牺牲式谋杀”某位知名人士，激起民众抗议。

他说：“抱歉使用了这个词语，但他们的确会迫害某个人，然後归咎於政府。这些人愿意不择手段，我并没有夸张。”

民调显示，普京将赢得总统选举，但民众对他统治的不满也有所增加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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