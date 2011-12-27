普京称俄反对派缺乏目标和领导人

路透莫斯科12月27日电---俄罗斯总理普京周二指责政治反对派缺乏目标和领导人。这也是自上周末爆发抗议国家杜马选举结果的示威活动以来，普京首次发表评论。

他在对"全俄人民阵线"(All-Russia People's Front)的讲话中称："问题在於他们没有统一的计划。他们有很多单个方案，但却没有统一的计划以及实现他们目标的明确方法。当然，他们的目标也不明确，也没有一个能真正做实事的人。"

他还说，明年3月份的总统大选必须是"透明的"。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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