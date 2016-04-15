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时事要闻 | 2016年 4月 15日 星期五 19:06 BJT

克里姆林宫就误称高盛拥有《南德意志报》一事致歉

路透莫斯科4月15日 - 克里姆林宫周五向美国投资银行高盛以及德国《南德意志报》致歉，称助手错误地告诉总统普京高盛拥有《南德意志报》。

普京周四与民众连线谈及他认为谁是“巴拿马文件”泄露的幕后主使时，重复了上述错误信息。

“这更多是（为总统）准备这些简报文件的人犯的错，这是我的错，”克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者。

“我们将未经检查和再次检查的信息交给总统。我们已（向高盛）致歉，我们也将向该媒体致歉。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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