克里姆林宫就误称高盛拥有《南德意志报》一事致歉

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透莫斯科4月15日 - 克里姆林宫周五向美国投资银行高盛以及德国《南德意志报》致歉，称助手错误地告诉总统普京高盛拥有《南德意志报》。
普京周四与民众连线谈及他认为谁是“巴拿马文件”泄露的幕后主使时，重复了上述错误信息。
“这更多是（为总统）准备这些简报文件的人犯的错，这是我的错，”克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者。
“我们将未经检查和再次检查的信息交给总统。我们已（向高盛）致歉，我们也将向该媒体致歉。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。