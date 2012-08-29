游艇、豪宅、专机、名表 普京被批生活奢华

路透莫斯科8月28日电（记者 Steve Gutterman）---普京曾把掌管俄罗斯政权比作当“囚徒”，但反对派领导人周二称，随总统宝座而来的四艘游艇、更不用提宫殿、专机以及奢侈的特别待遇，或可解释普京为何拒绝放弃“囚徒”生活。

俄罗斯反对派领导人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在一份名为《一个囚徒的生活》报告中称，普京能享用58架飞机和直升机、20处豪华住宅，更不用提11块名表，单是这些手表的价值就是普京年薪的数倍。报告称，这是对成百上千万仅能勉强生存的俄罗斯人的“公然和讽刺地挑衅”。

克里姆林宫一直将59岁的普京描绘成品味简单、喜爱大众运动和户外消遣的人，对该报告未立即置评。

普京公布他的个人收入仅有美国总统的四分之一，且一直否认关於他聚敛了大量私人财富的说法。上述报告未说明普京的个人财富，但用了32页说明普京自2000年入主克里姆林宫以来是如何提升总统的待遇。

“促使普京恋栈的最主要原因之一，是他已经习惯了的财富和奢侈的氛围，”涅姆佐夫和报告联合作者马丁纽克（Leonid Martynyuk）写道。“在一个逾2,000万人仅能勉强生存的国家，总统的奢侈生活是对社会公然和讽刺地挑衅。”

“我们绝对不能忍受这些。”

在诸多吸引眼球的细节中，报告作者突出描绘了总统专机上一个造价7.5万美元的厕所。作者还从相关照片中识别出普京手腕上带过11块名贵手表，并估算出它们的总价值约为70万美元。普京公布的个人年收入为约11.5万美元。

**“囚徒”的游艇**

尽管俄罗斯民众对沙皇及苏联政治局时期领导层的奢华屡见不鲜，但在普京面临他执政12年来最大规模的抗议风潮之际，这些内容在这一时机曝光对他来说颇为尴尬。目前的抗议者大多来自城市中产阶级自由派，他们正试图使怒火继续蔓延。

报告中的配图展示了奢华的住宅、喷气飞机、直升机、豪车及手表，在脚注中还指明很多信息来源於俄罗斯媒体。报告称，自普京2000年首次成为俄罗斯总统以来，总统官邸新增了九处。

普京可用的飞机包括15架直升机，以及43架其他飞机其中包括一架空客、两架达索猎鹰（Dassault Falcon）商务飞机和一架伊尔-96（Ilyushin Il-96）大型客机。伊尔-96客机有一个由珠宝商装饰的、造价1,800万美元的客舱，报告称该客机的厕所花费近7.5万美元。

2008年，普京将总统繁重的工作描绘成像“囚徒”一样。而此次曝光的克里姆林宫豪华游艇，可能让人更多地将普京的生活方式与俄罗斯高调的商业巨头作比较。

其中一艘53.7长的游艇内部由顶尖设计师专门设计内饰，拥有一个spa池，还有瀑布和酒窖。

不过报告称，“克里姆林舰队真正的钻石”是一艘五层的游艇，上面有按摩浴缸、烧烤设施、一个枫木柱以及一个巨大的镶满大理石的浴室。

报告称：“俄罗斯正持续走向毁灭……国家失去了逾500万民众；和非洲同样水平的腐败束缚了经济活动以及日常生活；俄罗斯对自然资源的依赖在普京掌权期间也只增不减。”

普京常在公共场合称自己为“你谦卑的仆人”。报告称，据普京今年的财产公布资料，他年收入360万卢布（11.3万美元），有三辆老旧国产车以及他父亲留下的一辆拖车。

报告还称，俄罗斯总统办公室可以支配700辆汽车，其中一辆梅赛德斯豪华装甲车普京可以用来往返于克里姆林宫和他位於乡下的住处。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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