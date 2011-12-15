普京将自国内抗议以来首次打破沉默

路透莫斯科12月14日电（记者 Timothy Heritage/Gleb Bryanski）---受周末全国抗议困扰的俄罗斯总理普京将参加电视台一档马拉松式的电话热线节目，打造自己的亲民形象。据普京的亲密助手称，他在通话中不会回避棘手问题。

普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示："考虑到(普京)繁忙的工作日程、刚过去的选举以及未来的大选，这次热线电话节目意义非凡。"

过去几天，成千上万俄罗斯人在全国多个城市进行抗议，对12月4日杜马选举结果表达不满，要求重选。抗议者高呼"普京下台"及"俄罗斯不要普京"等口号。12月4日选举中，普京所属的统一俄罗斯党的优势地位遭到削弱，但反对派表示，即使这样，大范围的选举欺诈使得该党的得票数有严重水分。

这一系列抗议是自普京於1999年底掌权以来规模最大的一次。尽管看起来他很可能在明年3月总统选举中获胜，但来自街头以及网络的批评，也首次让外界怀疑他的民众支持度到底多大。

政治分析人士帕夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）说："这对普京来说是意外的处境。"

"在选举前，他行事信心十足，但自抗议活动以来，他却处於沉默。他将（在抗议活动之後）首次参予电视台热线节目，解决他对是否大多数人仍支持他的疑虑。"

热线节目将於周四举行，已在网上提交的数十个问题中多数是关於养老金、教育和医疗等社会问题，至少有两个是和选举与抗议有关。

俄罗斯国家电视台周三为本次通话作了广告宣传，宣传语为"对话普京，持续进行。"（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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