普京亮相热线节目回答民众问题

路透莫斯科12月15日电---俄罗斯总理普京参加电视台的电话热线节目，面向全国观众回答问题。

对於国家杜马选举，普京称："在我看来，国家杜马选举（12月4日）结果无疑反映了全国的民意。"

"至于执政党，统一俄罗斯党，失去一定席位，也并无异常之处。听着，我们经历了非常艰难的危机时期，看看其他国家眼下的情势吧。"

"这显然在一定程度上对人民产生了负面影响，生活水平下降，失业者比比皆是。"

"所以反对派召集不满的民众加入他们的队伍，比以前容易很多……但统一俄罗斯党还是保持了领导地位，这是很好的结果。"

"事实上，只要在法律允许的情况下进行，民众表达他们对国家经济、社会和政治方面的看法，绝对是正常的。我希望是以这种方式进行。"

"我建议并要求在全国投票站安装网络摄像头。"

至于恐怖主义，普京称："我们已经做了最必要的事情。分裂主义和恐怖主义得到了抑制。看看高加索正在发生的事情吧，那里的民众还在饱受苦难。"

"只要稍微看淡一些，当许多人不得不拿起武器应对恐怖主义、而不是在广场抗议示威时，他们将会感激‘今天的不易'。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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