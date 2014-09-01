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路透中文国际短讯 | 2014年 9月 1日 星期一 12:32 BJT

普京放狠话：俄是核武大国 最好别惹我们

俄罗斯总统普京对一个亲克里姆林宫的青年营称，有核武器支持的俄罗斯武装部队准备应对任何侵犯，外国应当明白“最好别惹我们”。普京称，乌克兰东部地区战事不断，是乌克兰当局拒绝谈判造成的。乌克兰和西方国家政府指责俄罗斯向乌克兰分裂势力派遣部队和武器，俄罗斯对此予以否认。图为普京。路透
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