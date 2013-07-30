普梅垂钓尝鲜 大秀“哥俩好”

路透莫斯科7月26日 - 俄罗斯总统普京和总理梅德韦杰夫共同在西伯利亚度假，普京钓上一条逾21公斤重的大鱼，与梅德韦杰夫分享美味。

周五发布的视频显示，60岁的普京身穿迷彩服，头戴太阳镜。视频中普京垂钓、开摩托艇并抚摸驯鹿，与梅德韦杰夫和国防部长绍伊古共度假期。

“普京钓到了一条逾21公斤重的大鱼。这条鱼作成的鱼排非常可口。”普京的发言人Dmitry Peskov在莫斯科对记者表示。

视频中，普京和梅德韦杰夫在船上轻松地交谈，微笑着在一个长桌前一起喝茶，梅德韦杰夫还在拍摄周围的风景。

俄罗斯国家电视台播出的这段视频显示普京和梅德韦杰夫之间的友好与放松关系。这种场景在2012年5月普京重返克里姆林宫后越发少见。

普京越来越不满意梅德韦杰夫政府的表现，将更多权力集中到自己手中，使总理一职主要成为了技术角色，引发了梅德韦杰夫可能被罢免的传言。

不过两人一起度假后梅德韦杰夫的未来可能更为光明。尽管不清楚梅德韦杰夫是否钓到鱼，他显然帮着普京吃鱼了。

“梅德韦杰夫吃了鱼排。他很爱吃。”Peskov说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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