民调显示普京的支持率降至年内低位

路透莫斯科12月16日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯执政党在杜马选举中遭遇重挫後进行的首次民意调查显示，总理普京的支持率降至年内最低，他目前还面对着掌权12年来规模最大的抗议。

俄罗斯国家民意调查机构VTsIOM称，周五公布的12月10-11日民调结果显示，普京的支持率为51%，而他在11月28-29日的调查支持率为61%，今年1月时支持率为68%。

调查凸显俄罗斯人民对普京的不满和厌倦，尽管大家仍广泛预期普京将赢得明年3月的总统选举，不过获胜概率似乎不及一个月以前了。

普京发言人Dmitry Peskov暗示，支持率下降是杜马选举後俄罗斯民众"情绪过度宣泄"所致，并表示普京的支持率将很快回升。

"总体来说普京的支持率仍处於很高的水平，尽管有波动。"国际文传电讯社引述Peskov的话报导。

"这是杜马选举过後民众情绪过度宣泄所致。真实情况显示，有理由相信普京的支持率有望於短期内上升。"（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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