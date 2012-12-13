普京国情咨文强调民族精神

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月12日 - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯必须推动人口增长，并培养爱国主义和精神价值观，否则就会失去灵魂，面临崩溃。
这是普京5月重返克里姆林宫首次发表国情咨文，主题为反腐败和爱国主义两个方面。
他再次向西方和其国内政敌发出警告，称不能接受外国势力干预俄罗斯政治，并且政界人士不能接受来自境外的财务支持。
他称，俄罗斯在国际舞台上与那些试图制造混乱的势力抗衡，这显然是指美国的海外军事行动，以及西方国家对利比亚和叙利亚等国的反对派提供支持等。
不过普京此次讲话重点还是国内事务，他指出，俄罗斯面临的最大威胁是人口下降问题。
据世界银行数据，去年俄罗斯人口为1.419亿人，1992年时为1.487亿。
普京说：“如果一个国家没有自我保护和繁衍的能力，如果丧失关键的认识和理想，那么无需外敌，自己就会崩溃了。”
他说：“俄罗斯要崇高、要强大，就需要更多人口，我们还必须变得更好。”
他说：“我们要保护并发展我们的民族认同和精神。我们作为一个民族不能迷失自己，我们必须、我们也仍旧是俄罗斯。”
普京讲话时，东正教领袖坐在前排。普京说：“我们一定要支持承载传统价值的机构。”
他说：“我不愿这么说，但我必须这么说，眼下俄罗斯社会面临精神纽带缺失。慈悲、怜悯和彼此扶持，能让我们更强大，这曾经是我们引以为豪的，但现在却缺少这些。”(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。