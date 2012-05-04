普京即将再任俄总统 各种纷争隐现

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
路透莫斯科5月3日电（记者 Timothy Heritage）---普京若想在新一届总统六年任期内大展拳脚，需要收敛昔日锋芒，精通与反对派妥协的艺术，并重新控制住宗派斗争。
普京将於下周一宣誓就职俄罗斯新一届总统，他已不再是昔日的全能领袖，若不想第三次入主克里姆林宫成为“绝唱”，必须尽快维护其权威。
但尽管面临2000年入主克里姆林宫以来最大的抗议活动，成长在前苏联时期、今年10月将年满60岁的普京仍展现了一些变化迹象。
如果普京不能证明他能调整自己的方式，推进俄罗斯改革，该国则将陷入政治僵局和经济停滞，其商界和政坛的支持者也将开始另觅继任者。
一名驻莫斯科的西方企业高管称：“没有迹象表明俄罗斯精英阶层已经抛弃了普京，但我认为，抗议活动声势浩大时，他们会摇摆不定，所以普京必须谨慎行事。”
普京还需解决内部阵营的纷争，包括石油行业寡头谢钦（Igor Sechin）和梅德韦杰夫之间的不合。梅德韦杰夫料将在新一任政府内担任总理一职。
当梅德韦杰夫组建新内阁时，保守派和自由派人士将争夺内阁职位，尽管最终是普京决定内阁人选，而人选方面的决定将证明普京和梅德韦杰夫推进改革、改善投资环境的决心力度。
梅德韦杰夫前政治顾问帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）称：“梅德韦杰夫看似不像一个准备组建强大政府的人。我们看似将有个一分为二的政府。”
一名最近数月与政府关系密切的消息人士称：“梅德韦杰夫或许是总理，但无论谢钦担任什麽职位，他绝对仍是普京重要盟友。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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