普京赢得大选後面临新的抗议活动

2012年3月5日，一名男子在莫斯科地铁站取一份报纸。普京赢得俄罗斯总统选举，称这阻止了俄罗斯落入试图篡权的敌人之手，但他周一仍面临新的抗议活动。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科3月5日电（记者 Timothy Heritage）---普京赢得俄罗斯总统选举，称这阻止了俄罗斯落入试图篡权的敌人之手，但他周一仍面临新的抗议活动。

普京的反对者称，周日大选存在许多舞弊现象。他们拒绝承认大选结果，将於当地时间周一晚7点（1500 GMT）在克里姆林宫附近举行集会。

但普京表示，自己赢得“干干净净”。

普京周日晚穿着厚夹克，站在梅德韦杰夫一旁，在克里姆林宫红墙下，告诉成千上万的支持者：“我向你们保证过，我们会胜利。我们赢了。荣耀属於俄罗斯。”

普京谴责企图摧毁俄罗斯并篡权的行为，他说：“俄罗斯人民今天证明，我们的土地上不会发生这种情况……他们不会得逞！”

抗议活动组织者称，他们的示威活动将加强。

示威活动领袖之一、记者Sergei Parkhomenko称：“他将事态推到极限。他是在向我们宣战。因此，反对他的阵营在扩大。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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