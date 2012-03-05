普京赢得大选後面临新的抗议活动

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科3月5日电（记者 Timothy Heritage）---普京赢得俄罗斯总统选举，称这阻止了俄罗斯落入试图篡权的敌人之手，但他周一仍面临新的抗议活动。
普京的反对者称，周日大选存在许多舞弊现象。他们拒绝承认大选结果，将於当地时间周一晚7点（1500 GMT）在克里姆林宫附近举行集会。
但普京表示，自己赢得“干干净净”。
普京周日晚穿着厚夹克，站在梅德韦杰夫一旁，在克里姆林宫红墙下，告诉成千上万的支持者：“我向你们保证过，我们会胜利。我们赢了。荣耀属於俄罗斯。”
普京谴责企图摧毁俄罗斯并篡权的行为，他说：“俄罗斯人民今天证明，我们的土地上不会发生这种情况……他们不会得逞！”
抗议活动组织者称，他们的示威活动将加强。
示威活动领袖之一、记者Sergei Parkhomenko称：“他将事态推到极限。他是在向我们宣战。因此，反对他的阵营在扩大。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。