俄罗斯反对派担心普京将施展铁腕

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科3月6日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯反对派周二称，他们担心普京已经决定使用武力镇压他们的抗议活动。普京在总统大选中获胜後，俄罗斯反普京人士举行了示威活动，防暴警察逮捕了数百名抗议者。
反普京示威活动已经和平进行了三个月，周一俄罗斯防暴警察逮捕了超过500名抗议者，其中有的是在莫斯科和圣彼得堡参加了未经批准的抗议活动，还有的是参加了一个获得批准的和平集会活动後不肯解散。
警方的介入释放出明确信号，即对於要求俄罗斯更加民主与开放并进行政治改革的反对人士，普京正失去耐心，若他们越过普京的底线，将遭到镇压。
“害怕他自己的民众，害怕失去权力，并依赖于警棍--这是我们当前所目睹的，”反对派领导人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在博客中写道。
协助组织抗议活动的阿库宁（Boris Akunin）表示，他不再认为计划於周六举行的下一次集会能够顺利进行。
他说：“显然，和平集会与游行的时期已过。我觉得3月10日组织游行已没有必要，因为政府明显会干预。”
普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）称：“抗议活动有合法的，也有不合法的。对待这两种情况时，警方都在法律范围内，表现出了高度的职业精神，并依法采取有效行动。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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