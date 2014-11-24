反普京乐队Pussy Riot成员称普京的高支持率不真实

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透伦敦11月21日（记者 Liisa Tuhkanen） - 俄罗斯女子朋克乐队Pussy Riot成员称，总统普京在该国可能并不像民意调查所显示的那么受欢迎，因为民众能接触到的信息有限，且媒体受到严格控制。
普京的支持率自乌克兰危机以来攀升至80%以上并维持在高位，尽管该国经济低迷并出现卢布大幅贬值的情况。
Pussy Riot乐队成员Nadezhda Tolokonnikova和Maria Alyokhina因2012年在莫斯科救世主大教堂演唱反普京的歌曲，以流氓罪被判刑。
“我们认为，在人们缺少信息时，无法谈论任何支持或不支持总统（普京）的统计数字，”26岁的Alyokhina本周访问伦敦期间告诉路透。
25岁的Tolokonnikova说：“普京的支持率直接取决于电视节目内容。看看宣传力度......自乌克兰革命发生以来已大幅增加。”
这两人表示，对俄罗斯存在分歧的反对派抱有希望。很多反对派成员仍然留在俄罗斯，继续进行政治活动，尽管2011年至2012年冬天的大规模反普京集会已逐渐消退。（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
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