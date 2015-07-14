普京签署命令裁减11万名俄内政部雇员

路透莫斯科7月13日 - 据俄罗斯政府网站周一发布的一份文件，俄罗斯总统普京已经签署了一项命令，裁减俄罗斯内政部11万名雇员，约占该部雇员总人数的10%。

此举是俄罗斯节约开支的最新手段。受油价走弱和西方制裁冲击，俄罗斯经济正在滑向衰退。

这份文件称，由联邦预算支付薪水的俄罗斯内政部雇员人数最多应定为稍多于100万人，不包括安全人员和该部建筑维护人员。

这份文件修订了普京于2014年5月签署的一项命令，前项命令将上述雇员的最大数目设定为稍多于111万人。

尚不清楚俄内政部将必须裁掉哪些雇员，或是否其中有些人可能会被转移到非雇员岗位。俄内政部的雇员主要包括负责法律与秩序的警察力量和相关的准军事部队，以及公务人员。

分析师称，俄罗斯臃肿的官僚体系拖累经济增长，并助长腐败。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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