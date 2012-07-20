普京称俄罗斯改革需依法慎行

俄罗斯总统普京周四称，开放俄政体内竞争的法律要谨慎执行。这表明俄罗斯爆发普京执政12年间最大规模抗议活动後，普京仍对改革保持谨慎。今年4月，时任俄总统梅德韦杰夫签署了放宽政党注册限制的法令，将成立政党所需成员人数从4万降至500人，以缓和示威者对国家杜马选举违规的不满情绪。图片为资料图片。