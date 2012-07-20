普京称俄罗斯改革需依法慎行

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科7月19日电---俄罗斯总统普京周四称，开放俄政体内竞争的法律要谨慎执行。这表明，俄罗斯爆发普京执政12年间最大规模抗议活动後，普京仍对改革保持谨慎。
普京对政党议会领袖称：“立法层面通过的法律应准确、平稳地进入社会层面，并且符合法律条例与精神。”
“但无论如何，（它们）都不能允许破坏力量震荡局势，更别提允许其以破坏-恐怖的方式（进行）。”
今年4月，时任俄总统梅德韦杰夫签署了一项法令，放宽政党注册的限制，将成立政党所需成员人数从4万降至500人。
这项法令旨在缓和示威者情绪。当时，抗议者走上街头，谴责去年12月俄国家杜马选举存在违规行为。
但普京称：“我们要允许这些人合法表达自己的看法，而不是在城市广场到处乱跑。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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