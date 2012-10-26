普京称Pussy Riot乐队成员罪有应得

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透俄罗斯NOVO OGARYOVO 10月25日电（记者 Michael Stott）---俄罗斯总统普京周四直接驳斥西方对俄罗斯女子朋克乐队Pussy Riot因示威获刑的指责，称该乐队三位成员威胁到俄罗斯的道德基础，她们罪有应得。
在与一组驻俄罗斯外国专家的晚餐聚会时，普京用了很多时间来仔细地解释俄罗斯如何改善商业环境，以及通过推动高科技行业发展以减少经济对油气依赖。
当被问及关於Pussy Riot的事情时，普京的情绪变得有些激动。他目光直视发问者，反问指责俄罗斯在此事上做法的西方人士，为什麽没站出来支持制作反穆斯林影片的那名美国囚犯。
Pussy Riot乐队因在莫斯科一家教堂演唱反普京示威歌曲，其中两位成员以流氓罪被判两年刑期，另一位成员被判缓刑释放。
“难道你会支持持此类观点的人？如果你真支持，那你为什麽不支持制作反穆斯林影片的那个囚犯呢？”普京反问道。
“我们有自己的红线，越线就会破坏俄罗斯社会的道德基础；一旦越线也应依法承担责任，”普京说道，他将Pussy Riot的示威做法描述为“旨在伤害宗教感情的群体行为”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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